CorSport - Controproposta Napoli al Monza per Petagna. Novità su Simeone e Raspadori

Calciomercato Napoli - Il Corriere dello Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Monza e Napoli per il centravanti Petagna e non solo:

"Anche l'affare-Petagna potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni: il club azzurro ha chiesto che l'offerta del Monza, 5 milioni per il prestito più 10 per l'obbligo di riscatto in caso di salvezza, sia slegata dall'obiettivo finale, e in attesa che Berlusconi accetti la formula ha congelato anche l'affare-Simeone con il Verona.

Con il Sassuolo, tra l'altro, è stata rispolverata la vecchia pista che porta a Raspadori, un pupillo del ds Giuntoli, ma l'idea è di non cedere anche lui dopo l'operazione Scamacca con il West Ham".