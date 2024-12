CorSport - Conte e i compagni puntano su Kvara, chi alimenta le polemiche dovrebbe rivedersi un'immagine

Napoli - Il Corriere dello Sport esalta la reazione di Kvaratskhelia dopo alcune polemiche sul suo conto:

"E' difficile fare a meno di questo Kvaratskhelia, sul campo ha risposto a tutte le polemiche inutili e stucchevoli della settimana. Non può essere condizionato dall’attesa del rinnovo del contratto un calciatore che si schiera con il suo popolo per la libertà della Georgia. In questa squadra e in questo Napoli è coinvolto totalmente, ha voglia di incidere e fare la differenza.

L’allenatore punta su di lui, i compagni lo cercano, gli avversari lo temono: anche a Torino ha regalato l’assist vincente (da quando è arrivato in A è a 19). La rabbia e il nervosismo per alcuni cambi non sono segnali di rottura, anzi. Sono la fotografia dell’amarezza di chi non vorrebbe uscire mai per aiutare la squadra. Chi si specializza ad alimentare polemiche dovrebbe andarsi a rivedere un’immagine di Inter-Napoli: Kvara che corre a cento all’ora per andare a chiudere sulla corsia opposta da terzino destro su Dimarco ed esulta come dopo un gol".