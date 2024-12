CorSport - Conte con la testa al campionato: i titolari giocheranno domenica per mantenere il primo posto

Napoli - Antonio Conte cambia tutto in Lazio-Napoli di Coppa Italia e non giocherà nessun titolare dal primo minuto. L'allenatore vuole far riposare i suoi calciatori per l'altra sfida di domenica sempre contro la Lazio valida per il campionato e per mantenere il primo posto in classifica. Lo riporta il Corriere dello Sport.