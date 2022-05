CorSport conferma: "Bigon vola a Londra, summit per Hickey e Svanberg"

Calciomercato Napoli - Il Corriere dello Sport conferma esclusiva CalcioNapoli24 sul futuro di Hickey e Svanberg. I due calciatori, come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, sono nel mirino di club inglesi ed il Bologna ha aperto praticamente alla loro cessione.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Sirene inglesi anche per Mattias Svanberg, centrocampista svedese di 23 anni, e Aaron Hickey, terzino sinistro scozzese di 19 anni che può giocare anche a destra: il Bologna, proprietario di entrambi i cartellini, è impegnato in Inghilterra in una missione di mercato che riguarda proprio i due giocatori che piacciono al Napoli"