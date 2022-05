Napoli, occhio a Schouten, Hickey e Svanberg: Bigon vola a Londra per venderli all'estero! | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli, brutte notizie per Cristiano Giuntoli. Rischiano di complicarsi seriamente le piste che portano a Jerdy Schouten, Mattias Svanberg e Aaron Hickey, i tre giocatori del Bologna che sono tra gli obiettivi della SSC Napoli per la prossima sessione di mercato. Da tempo, infatti, Giuntoli e lo staff azzurro hanno inserito Schouten, Svanberg e Hickey nella lista dei papabili nuovi acquisti idonei a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Purtroppo, però, le cose rischiano di non andare nel verso giusto.

Bologna, Bigon a Londra per vendere cinque giocatori

La redazione di CalcioNapoli24 ha scoperto in esclusiva quali sono i piani del Bologna, che oltre a Svanberg, Schouten e Hickey ha intenzione di mettere sul mercato anche Theate e Orsolini, gli altri due talenti rossoblu che si sono messi bene in mostra quest'anno in Serie A. Secondo quanto abbiamo raccolto, pare infatti che Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, abbia in programma per domani un viaggio a Londra, con l'obiettivo di incontrare diversi club di Premier League e sondare le loro intenzioni.

Svanberg, Bologna

L'ex ds del Napoli incontrerà Arsenal, Tottenham, West Ham, Brentford, Newcastle ed Everton: sei squadre per cinque giocatori. Su Schouten, però, va registrato anche l'interesse dell'Inter, anche se la squadra più seriamente interessata sembra proprio il West Ham, che valuta Schouten in caso si concretizzasse la cessione di Rice.