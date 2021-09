CorSport - Chiesa preoccupa non poco Allegri ed il suo staff. La decisione di Max sull'utilizzo dei sudamericani a Napoli

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle condizioni di Chiesa: "La sosta delle Nazionali che ha portato lontano da Torino praticamente tutto il gruppo - 17 giocatori in totale - e anche l’infortunio di Federico, che preoccupa alla Continassa. Senza dimenticare le vicissitudini dei cinque sudamericani - Dybala, Cuadrado, Alex Sandro, Danilo e Bentancur - che rientreranno in Italia soltanto venerdì sera, quando la Juve sarà già a Napoli e quindi, verosimilmente, non saranno in condizioni fisiche tali da poter giocare sabato pomeriggio al Maradona".