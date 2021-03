CorSport - Casting allenatore Napoli: Allegri lascia aperta la porta, ADL tenta Simone Inzaghi

Napoli - Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport si leggono tanti nomi di allenatori in orbita Napoli: "E così De Laurentiis, che ha deciso di cambiare a prescindere dal finale di stagione, sogna Massimiliano Allegri, che ha lasciato aperte tutte le porte possibili: vorrebbe andare al Real Madrid, che gli ha mandato dei segnali, ma non scarta i porti italiani, dall’intrigante Roma dei Friedkin al complicato ritorno alla Juventus". Tra gli altri restano in lizza anche Spalletti, Paulo Fonseca, Simone Inzaghi, De Zerbi, Italiano e Juric.