CorSport - Caccia all'esterno offensivo, Giuntoli in pressing per Under o Boga: l'alternativa arriva dalla Bundesliga

Ultime calciomercato Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha fatto un punto sul mercato del Napoli a partire dai profili seguiti per l'attaccante esterno:

"Il Napoli cerca un esterno che giochi a destra ma di piede mancino, uno alla Under (23) della Roma, società con la quale si continua a dialogare per Veretout (chiacchierate legate anche a Milik, che ancora aspetta la Juve). Boga (23) del Sassuolo gioca a sinistra ma resta un altro grande desiderio di Giuntoli, alle sue spalle può avanzare il croato Brekalo (22) del Wolfsburg qualora subentrassero difficoltà per i primi due obiettivi".