CorSport - C'è un altro Napoli da sistemare in uscita: spunta una lista di 12 nomi, anche Fabian è in bilico

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport c'è un'altra squadra in bilico o con la valigia in mano nel Napoli: "Koulibaly, Milik, Ghoulam, Hysaj, Maksimovic, Meret. E, volendo, anche Demme e Fabian. Sì: sono questi i volti che agitano - più o meno - il presente e dunque il futuro del Napoli. In sintesi: giocatori in bilico, per svariate motivazioni, con vari nodi da sciogliere nei prossimi 25 giorni. Un esempio? Meret: un gran talento valutato 50 milioni di euro, nonché uno dei portieri della Nazionale, che però nelle gerarchie di Gattuso parte alle spalle di Ospina. Consapevolmente, certo, ma non serenamente. Proprio come Ghoulam: in ritiro ha lavorato bene, è apparso in crescita, ma si studia la risoluzione e va archiviato tra i sospesi. Qualche dubbio anche sulla permanenza di Fabian e Demme, e ciò significa che l'assetto del centrocampo potrebbe cambiare. In uscita, ma senza scossoni tecnico-tattici, anche Luperto, Ounas, Younes e Llorente".