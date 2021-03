Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul Crotone, prossimo avversario in campionato del Napoli: "Migliorano le condizioni di Cigarini che potrebbe essere molto utile in questo finale di campionato, si farà di tutto ma sarà difficile recuperare i due ex Napoli Luperto e Ounas. Mancherà anche lo squalificato Petriccione".