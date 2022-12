Calcio Napoli - Resta in dubbio il regista nerazzurro Marcelo Brozovic per la gara tra Inter e Napoli come si legge sul Corriere dello Sport:

"Il centrocampista croato, ad esempio, è l’alternativa più “insidiosa”. Anche ieri ha svolto un programma differenziato, ma il ko sembra già un ricordo. Tanto più che non stati prenotati accertamenti. Brozovic ha una settimana di tempo, questione più che altro di gamba. Nel caso, sarebbe Mkhitaryan a fargli posto, con Çalhanoglu mezz’ala".