CorSport - Braga avversario ideale per ripartire, si poteva immaginare che il passaggio Spalletti-Garcia non fosse indolore

Ultime notizie Napoli -Senza la Juventus, senza Messi, Ronaldo e Benzema, sarà sempre la stessa Champions League? La risposta il 1° giugno a Wembley, secondo il Corriere dello Sport.

Si riparte dall’Inter che mette in difficoltà il Manchester City nella finale di Istanbul, da una semifinale tutta italiana e da quarti di finale con tre italiane:

"Le nostre si avvicinano alla Champions con qualche problema da risolvere. Tutte tranne l’Inter. Milan, Napoli e Lazio invece non ci lasciano del tutto tranquilli, anzi.

I problemi più evidenti hanno sede alla Lazio. In difficoltà il Napoli, già a -5 dall’Inter. Si poteva immaginare che il passaggio da Spalletti a Garcia non fosse indolore. Il Braga, asfaltato dalla Fiorentina in Conference, è l’avversario ideale per ripartire. Inquieto il Milan"