CorSport - Bonucci salta Juve-Napoli! Allegri ha già scelto il sostituto al centro della difesa

Napoli calcio - Bonucci salta Juve-Napoli. A dare la notizia è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega i motivi che porteranno al forfait il difensore centrale bianconero. Al suo posto giocherà Rugani.

"Da escludere la presenza di Leo contro il Napoli. La speranza alla Continassa è che non si tratti di nulla di grave e che Bonucci possa recuperare per uno degli altri due appuntamenti clou di questo inizio d’anno: la trasferta in casa della Roma di domenica prossima o la Supercoppa contro l’Inter di mercoledì prossimo"