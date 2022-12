CorSport - Apprensione Roma: infortunio alla tibia per Pellegrini

Come si legge sul Corriere dello Sport c'è grande apprensione in casa Roma per un infortunio alla tibia rimediato dal capitano Lorenzo Pellegrini:

"Anche stavolta il capitano è stato costretto a fermarsi per infortunio. Non una lesione, come quella che lo ha bloccato a fine ottobre facendogli saltare le ultime due gare prima della sosta contro Sassuolo e Torino, ma per un problema alla tibia, arrivato per uno scontro di gioco con un avversario del Casa Pia. Ha provato a rimanere in campo con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra, ma poi è stato costretto a dare forfait sentendo ancora molto dolore durante la corsa. Sostituzione, Mourinho lì a sincerarsi, subito negli spogliatoi insieme allo staff medico giallorosso, oggi gli ulteriori controlli con la speranza di scongiurare un lungo infortunio. Nel momento migliore questo stop non ci voleva, Lorenzo spera che possa essere soltanto una contusione"