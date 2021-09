CorSport - Anguissa era nel database di mercato del Napoli dal 2015: il retroscena

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato un retroscena di mercato legato ad Anguissa.

"Zambo Anguissa, e forse non lo sapeva, entra nel data base di Castel Volturno per la prima volta nell’estate del 2015, e ce lo infila Maurizio Micheli, il capo dell’area scouting, lo scopritore di Marek Hamsik, che reduce da Marsiglia, si appunta il nome e lo lascia lì a futura memoria. E questa estate, nelle magìe da inventarsi per una squadra che ha appena (ri)perso la qualificazione in Champions, che al mercato vuole andarci ma con giudizio, ecco la chiacchierata della svolta, non certo fortuita, tra Maurizio Micheli e Maxime Nana, un amico e non soltanto un consigliere di Anguissa, rinasce la liaison che Cristiano Giuntoli cavalca".