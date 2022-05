CorSport - Anche l'Inter su Asllani: proposto un giocatore all'Empoli per chiudere subito

L'Inter contende al Napoli il centrocampista Asllani dell'Empoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come i nerazzurri vogliano il ragazzo come vice Brozovic per la prossima stagione.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive dell'interesse Inter per Asllani:

"Tanto per cominciare, l’età di Asllani è perfetta, avendo appena compiuto vent’anni (9 marzo), quindi con un’intera carriera ancora davanti. Per quanto riguarda la trattativa, con l’Empoli ci sono ottimi rapporti. E le due società sono in costante contatto. La scorsa estate in Toscana è finito Pinamonti in prestito, con sostanzioso aiuto per la copertura dell’ingaggio. Evidentemente, non resterà ad Empoli, che a questo punto avrà bisogno di un attaccante. Non a caso, l’Inter è già pronta ad offrire Esposito, questa stagione in prestito al Basilea, con alterne fortune"