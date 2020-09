CorSport - Amichevole-Teramo-Napoli, Gattuso punterà ancora sul 4-2-3-1: la possibile formazione

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull'amichevole odierna tra Teramo e Napoli alle ore 17: "Grande attesa per la terza uscita del Napoli: dopo il triangolare d'esordio, questo pomeriggio, alle ore 17, con diretta Sky, la formazione azzurra affronterà il Teramo, squadra che milita in Serie C. Mancheranno i tredici nazionali partiti qualche giorno fa ma sarà l'occasione per godersi altre giocate di Osimhen, l'uomo più atteso dopo lo show al debutto. Per Gattuso, sarà l'occasione per riproporre il 4-2-3-1. In porta prevista staffetta Ospina-Contini, in difesa spazio a Manolas e Koulibaly, sugli esterni Malcuit e Ghoulam, a centrocampo si alterneranno diversi giovani con Demme, l'unico big in Abruzzo. In avanti - oltre al nigeriano - scalpita Lozano, in grande spolvero durante gli ultimi allenamenti".