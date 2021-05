CorSport - Allegri sceglie tra Juventus e Napoli! De Laurentiis pronto a scatenare la bagarre se Max non finisce al Real Madrid

Ultime notizie Napoli - Massimiliano Allegri porta con sé sei scudetti vinti tra il Milan e la Juventus e un fascino e un’autorevolezza che lo rendono il più ambito protagonista di quest’estate rivoluzionaria. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Se il Real dovesse chiamare, Max stavolta saprebbe cosa e come rispondere. Ma se Zidane rimanesse o Florentino Perez volesse affidarsi a Raul, si scatenerebbe la bagarre guidata da De Laurentiis ed Agnelli. La mappa verrà tratteggiata da Allegri: può andare al Real, altrimenti dovrà scegliere tra ciò che gli sussurrerà Agnelli o lanciarsi in una sfida elettrizzante al Napoli, con De Laurentiis, per provare a vincere ancora, altrove"