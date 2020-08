CorSera - Under e Veretout: la Roma prova a respingere gli assalti del Napoli

Calciomercato Napoli - In pieno passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin che si concretizzerà lunedì 17 a Londra, scrive oggi il Corriere della Sera, la Roma deve difendersi da un nuovo (doppio) attacco di mercato da parte del Napoli, che ha messo nel mirino due calciatori romanisti: Cengiz Under e Jordan Veretout. Mentre per il primo la Roma è disposta a trattare, e lo ha già fatto nelle settimane scorse, il Napoli si sta muovendo direttamente con il procuratore del francese per capire se ci siano dei margini per un trasferimento. La Roma (soprattutto Fonseca) lo ritiene incedibile