CorSera - Torino-Napoli non è una gara banale: può essere una trappola per gli azzurri

Napoli - Ecco il commento del Corriere della Sera sul match Torino-Napoli:

"Per nulla banale. Toro-Napoli propone un menù a base di trappole, trampolini di (ri)lancio e sentimenti. Trappole che il Napoli deve assolutamente neutralizzare per non essere risucchiato dal feroce branco che lo insegue da vicino. Trampolini che il Torino, durante la gara, cercherà invece di individuare e sfruttare con cinismo per risistemare subito la classifica e allontanare ogni cattivo pensiero. Sentimenti, infine, che condizioneranno inevitabilmente i primi minuti di Alessandro Buongiorno — figlio del Filadelfia — per la prima volta nel catino granata con un’altra maglia".