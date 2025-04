CorSera su McTominay - Al suo posto era stato preso Brescianini ma Conte s'impose

Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive su McTominay:

"L’eleganza spettinata, la forza fisica e il talento come dono. Undici gol, supera the King (si fermò a 10), il connazionale Denis Law, che dispensò le sue perle in Italia proprio al Torino nella stagione 1961-62. Law, scomparso a gennaio a 84 anni, vinse tutto, McTominay è un ragazzo di belle speranze arrivato al Napoli (doveva esserci Brescianini al suo posto ma Conte s’impose) col sorriso, con l’entusiasmo e la voglia di fare la storia".