CorSera su Manolas: leader del Napoli, comanda la difesa e riscopre la vena di goleador

Il Napoli vince e colleziona il terzo successo di fila, inoltre si posiziona al sesto posto in classifica che significa qualificazione in Europa League. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera.

Gattuso vuole una squadra solida, ha dato priorità alla fase difensiva e il lavoro sta dando ottimi frutti. Senza Koulibaly, il giocatore più pagato dell'intero organico, il Napoli ha dato continuità alla coppia Manolas-Maksimovic per cinque partite consecutive incassando soltanto tre reti. Il difensore greco è uno dei leader di questo gruppo, è arrivato come la spalla perfetta di Koulibaly nel progetto tattico di Ancelotti e, invece, in una stagione tribolata ha assunto il ruolo di guida della retroguardia. Il difensore greco è stato decisivo contro il Torino in entrambe le fasi di gioco, ha prima rimediato ad un errore di Ospina in uscita chiudendo lo specchio della porta a De Silvestri, l'unica occasione nitida avuta dal Toro fino al gol di Edera, e poi ha realizzato la rete che ha sbloccato la partita. È il terzo gol in campionato per Manolas a segno anche contro la Juventus e il Brescia nel girone d’andata, si tratta del suo record in serie A, non era mai stato così prolifico. Il Torino poi è la sua vittima preferita, contro i granata ha realizzato tre reti nella sua carriera, tutte di testa. Nell’avventura alla Roma contro il Toro ha partecipato con suo gol ad una serata emozionante, andò a segno in una delle ultime serate da grande protagonista all’Olimpico di Francesco Totti che realizzò una doppietta trascinando i giallorossi alla vittoria per 3-2.