CorSera su Koulibaly: Gattuso sta lavorando per restituirgli autostima e personalità

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive su Koulibaly: "Ultima occasione, ultima chiamata, ultima speranza. Ora o mai più. Tutto in due mesi, anzi meno. Cinquanta giorni di fuoco per ripartire, per guadagnarsi il futuro, per gettare la mascherina no ma la maschera sì. Per riscattarsi. O per andare a fondo del tutto. Vincere o perdere: non c’è pareggio, per loro. Che siano attaccanti, allenatori o anche squadre, lo scenario è chiaro: la ripresa del campionato è un delicato crocevia. E dal sentiero che imboccheranno, dipenderà il loro futuro. Al Napoli è mancata invece la sicurezza di Koulibaly. L’uomo del gol alla Juve allo Stadium, l’eroe di una città che grazie a lui due anni fa aveva sognato di festeggiare come ai tempi di Maradona, è finito negli ultimi mesi in un tunnel buio. Errori assurdi, incomprensibili per un fenomenale difensore per il quale l’estate scorsa le grandi d’Europa erano pronte a investire 110 milioni. Gattuso ci sta lavorando, soprattutto sotto l’aspetto mentale, per cercare di restituirgli autostima e personalità"