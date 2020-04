CorSera - Spunta una nuova soluzione per la Serie A: niente scudetto ma 3 punti a partita per congelare la classifica, il Napoli finirebbe in Europa League

Notizie Napoli calcio. Si continua a lavorare in Lega Calcio per cercare una soluzione all'annosa questione del calendario. Ad oggi non si ha ancora certezza su quando sarà possibile tornare a giocare, per questo si sta valutando anche la possibilità che la stagione possa essersi conclusa. Ecco le ultime secondo il Corriere della Sera:

"La Figc sta ragionando anche sull’ipotesi peggiore: che non si torni in campo. In quel caso lo scudetto potrebbe non essere assegnato. La classifica però avrebbe lo stesso un volto attraverso un meccanismo semplice: assegnare 3 punti a ciascuna squadra per il numero di partite che mancano alla fine. Juve, Lazio, Inter e Atalanta andrebbero in Champions, Roma e Napoli in Europa League e il Verona (per differenza reti) ai preliminari della stessa Coppa. E siccome dalla B salirebbero solo Benevento e Crotone (la terza dovrebbe essere decisa dai playoff che non si svolgerebbero), retrocederebbero Spal e Brescia. La decisione verrà presa dal CF, ma non eviterebbe un’estate piena di ricorsi"