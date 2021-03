CorSera - Politano fa un regalo ai suoi vecchi compagni all'Inter, aiuta Gattuso nella rincorsa alla Champions

Ultime notizie Napoli - L’Inter scappa e il Milan non riesce a starle dietro. La sconfitta con il Napoli conferma l’allergia dei rossoneri agli scontri diretti e il disagio di giocare a San Siro. Ne parla il Corriere della Sera.

“La banda Pioli non vince in casa dal 7 febbraio contro il Crotone e nelle ultime tre partite di campionato ha racimolato un solo punto. Il 2021 è maledetto: dopo aver perso con Juventus, Atalanta e Inter, il Diavolo cade anche contro il Napoli. Il gol decisivo è firmato da Politano, ex dell’Inter, che fa un regalo ai suoi vecchi compagni, ma aiuta anche Gattuso nella rincorsa alla Champions. Il Milan si sveglia tardi. Nell’ultimo assalto all’arma bianca invoca un rigore per un contatto tra Bakayoko e Theo Hernandez. Il Var Mazzoleni chiama al monitor l’arbitro Pasqua che, dopo aver rivisto le immagini, conferma la propria decisione”