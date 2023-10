CorSera - Osimhen è l'oro di Napoli, ma ieri non ha detto una parola sul club! Il Real Madrid lo ha nel mirino da tempo

Quanto conta un turnover ben fatto? Molto, moltissimo. Ma mai quanto avere in squadra un campione, come racconta il Corriere della Sera parlando dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Osimhen è l’oro del Napoli. Specie ora che il rapporto si sta ricomponendo, dopo il caso clamoroso video su TikTok:

"Il futuro resta un’incognita, ma il presente è una certezza: a Lecce è entrato e ha segnato il 2-0, anche se poi non ha festeggiato. Ieri è tornato a parlare, via social, rivolgendosi ai suoi connazionali ringraziandoli per la solidarietà , ma sottolineando il suo amore per la città che l’ha adottato nel 2020. Neanche una parola verso il club. La sua testa ora va alla Champions: domani al Maradona arriva il Real Madrid, che lo ha nel mirino da tempo"