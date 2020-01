CorSera - Napoli vero fiasco del campionato: ogni punto in classifica costa 2.1 milioni di euro

Notizie Calcio Napoli - Quanto costa ogni punto in classifica delle squadre di Serie A? E' quest'a l'analisi proposta stamattina dal Corriere della Sera oggi in edicola. Ecco l'estratto finale dell'articolo con tanto di riferimento al Napoli:

Un’altra considerazione inevitabile collegata alla Juventus riguarda l’Inter. Che ha stessi punti e stessa posizione in classifica, ma con un budget per gli ingaggi sostanzialmente della metà: 139 milioni lordi per la stagione in corso. Significa che a questo punto, dopo cioè sei mesi, ne sono stati effettivamente spesi una settantina. Ogni punto è costato agli Zhang circa 1,65 milioni di stipendi. Molto meno di quanto hanno speso — meglio: buttato — Milan e Napoli, i due veri grandi fiaschi del campionato. Sul campo e nei bilanci. Rossoneri e biancazzurri hanno rispettivamente il quarto e il quinto monte ingaggi del torneo, 115 e 103 milioni di euro lordi. In classifica sono però entrambi parecchio indietro, ottavo il Napoli e addirittura decimo il Milan, che fra l’altro è nel mirino della Uefa per le violazioni del Fair play finanziario. Qui il costo medio per punto è una sentenza di colpevolezza: 2,7 milioni per Elliott, 2,1 per De Laurentiis. Un disastro il Genoa di Preziosi: 1,8 milioni ed è ultimo in classifica. Spendere per perdere. Sembra una battuta. Invece succede.