CorSera - Napoli in ritiro punitivo: gli azzurri tornano indietro di 3 anni

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera ha commentato la decisione da parte del Napoli di andare in ritiro permanente dopo la figuraccia allo stadio Castellani.

"Il ritiro permanente come soluzione al disastro di Empoli: il Napoli torna indietro di tre anni e finisce in punizione nel tentativo estremo della società di salvare la qualificazione alla prossima Champions. Fino a ieri era corsa scudetto. L’ultima volta era successo con Carlo Ancelotti e tutta Italia ricorda come andò: ammutinamento della squadra, multe a pioggia per i giocatori e, alla fine, esonero dell’allenatore. Qualcosa è cambiato da allora, ma i fatti si sono ripetuti nel segno dell’ennesimo suicidio sportivo di cui questa squadra è stata capace".