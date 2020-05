CorSera - Mertens vicino al rinnovo: 4 mln l'anno più 2.5 alla firma...e la cittadinanza onoraria

Calciomercato Napoli - Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, vedi Napoli e poi… resti. Ci sono tanti motivi che hanno spinto Dries Mertens a respingere la corte dell’Inter in primis, ma anche di club europei come Chelsea e Psg e a decidere (un po’ a sorpresa) di rinnovare la promessa di matrimonio con il Napoli. Ma il rapporto con la città, con l’ambiente hanno giocato un ruolo fondamentale: due mesi di smart working sulla terrazza della casa di Posillipo a picco sul mare devono avergli suggerito che poteva non valere la pena lasciare il trono di re per sfide sì intriganti ma incerte dal punto di vista personale. E allora, questione di soldi ma non solo. Il Napoli è tornato alla carica e ha pareggiato l’offerta dell’Inter; Rino Gattuso ha interpretato al meglio il ruolo di mediatore. E De Laurentiis gli ha fornito garanzie sul progetto tecnico. Andar via faceva male, ma Dries Mertens, 33 anni e una valigia piena di 121 gol, vuole vincere. Biennale da 4 milioni, più 2 e mezzo come bonus alla firma e un discorso aperto per un posto nella dirigenza. La firma è attesa a breve e sarà doppia: autografo sul contratto ma anche sulla maglia del 121° gol, quello siglato contro il Barcellona, che il presidente De Laurentiis ha acquistato all’asta di beneficenza della fondazione Cannavaro-Ferrara, pagandola 14 mila euro: la mossa del cuore. Entra in gioco anche il Comune: diamogli la cittadinanza onoraria.