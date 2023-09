CorSera - Juve, “tecnicismi” dietro lo slittamento del CdA sul bilancio 2023

Nella giornata di ieri era previsto il Consiglio di amministrazione della Juventus per l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2023. Attraverso un comunicato ufficiale, la società bianconera ha tuttavia posticipato il CdA a una data tra il 2 e il 6 ottobre. Con questo slittamento, anche l’assemblea degli azionisti, inizialmente prevista per la terza decade del mese di ottobre 2023, si terrà più avanti, e precisamente nella terza decade di novembre.

Non dovrebbe subire invece nessun rinvio il CdA programmato tra il 26 e il 29 febbraio 2024 per l’approvazione della semestrale 2023-24.Nessun contrattempo o imprevisto, come è successo invece con il bilancio 2021/22 rinviato per ben due volte prima dello scoppio dell’inchiesta Prisma che ha portato l’allora presidente Andrea Agnelli alle dimissioni. «Questione di tecnicismi» sarebbe la versione che filtra dalla Continassa, come riporta l’edizione torinese de Il Corriere della Sera.