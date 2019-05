CorSera - Inter-Conte, è fatta: Icardi in direzione Juventus

Antonio Conte e l'Inter, manca di fatto solo l'ufficialità. Come infatti assicura il Corriere della Sera oggi in edicola, non ci sono più dubbi: il tecnico pugliese, dopo l'ultima esperienza al Chelsea, a fine campionato si accomoderà sulla panchina nerazzurra.

Rivoluzione Inter: sarà addio per Mauro Icardi

Niente ritorno alla Juventus ma nuova avventura in Lombardia, lì dove ritroverà l'ex bianconero Giuseppe Marotta. E il ribaltone interista - aggiunge il quotidiano - non si fermerà qui. Perché oltre all'addio di Luciano Spalletti, ci sarà anche quello di Mauro Icardi direzione Juventus (scambio con Paulo Dybala?). Manca solo la qualificazione matematica in Champions League per confermare il puzzle, traguardo che l'Inter proverà a centrare già stasera allo stadio San Paolo.