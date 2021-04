CorSera - Gli interessamenti per Juric ci sono, Napoli in primis! Il croato pone dei punti netti per parlare di futuro

Ultime notizie Napoli - Ivan Juric ha conquistato la seconda salvezza di fila con il Verona, l’ha fatto di nuovo con largo anticipo come racconta l'edizione veronese del Corriere della Sera.

"Si parla del futuro ma non solo di quello prossimo, ovvero della partita di domani con la Samp, anzi. Gli interessamenti per lui ci sono (Napoli in primis) e ci mancherebbe. Per l’uomo di Spalato, oltre a un contratto con il Verona fino al 30 giugno 2023, c’è la certezza di trovarsi in un ambiente ideale per fare il calcio che ha in mente. Tuttavia, Juric pone dei punti netti per dire di quello che sarà.

«Penso che gli ultimi due anni siano stati fuori dal normale, in una logica di investimenti, di quel che raccogli. Ma c’è sempre una logica: basta guardare il monte ingaggi, più o meno è quello. Noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro: se è possibile fare altro non lo dovete chiedere a me, è chiaro quello che bisogna fare. Penso che le idee siano molto chiare».

Palla nel campo della dirigenza, quindi, per un rapporto che è sempre stato basato sulla chiarezza. Sarà così anche questa volta. Il confronto avverrà molto presto, perché c’è da programmare quel che sarà"