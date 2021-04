CorSera - Dal Pino non ha intenzione di dimettersi, l'azione del Napoli e degli altri club cadrà nel vuoto: il motivo

Ultime notizie Napoli - La recente coalizione creatasi in via Rosellini fra club storicamente avversari e divisi da opposti interessi (Juventus e Inter, Lazio e Napoli, Atalanta, Fiorentina e Verona) ha inviato ieri una lettera per manifestare «l’irrevocabile sfiducia alla carica» del presidente di Lega Serie A Paolo Dal Pino. Ne parla il Corriere della Sera.

Dal Pino cosa fa?