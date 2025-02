CorSera - Conte scuro in volto, il Napoli mostra segnali di stanchezza e rischia di trovarsi l'Inter a -1

Napoli - La pressione dell’allungo sull’Inter gioca brutti scherzi al Napoli che, pronti via, con l’Udinese viene travolto dalla furia agonistica dei friulani. E dal possibile più 6, la squadra di Conte (pareggia 1-1) rischia stasera di trovarsi a un solo punto in più sui nerazzurri. Occasione sprecata, di questo si tratta, e agli avversari, 25 punti in meno, arrivati al Maradona senza alcun intento difensivistico, il pari può stare anche stretto. «Un peccato» dice Conte a gara finita. Il volto dell’ allenatore perfezionista è scuro, per quanto cerchi di difendere la prestazione dei suoi. Il Napoli mostra segnali di stanchezza come scrive il Corriere della Sera.