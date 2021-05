Corsa salvezza, Vigorito al Benevento: "Non molliamo sino alla fine"

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica riporta cosa sta accadendo in casa Benevento in chiave corsa salvezza con le ultime 2 giornate di campionato:

"Alzare bandiera bianca non fa parte del suo modo di agire come pure il verbo arrendersi non rientra nel suo vocabolario. Il patron del Benevento, l’avvocato Oreste Vigorito, è fatto così. E vorrebbe che anche la squadra di Inzaghi si giocasse, senza paura, le ultime possibilità di salvezza nei 180’ finali del campionato. « Non so se ci daranno una chance o non ce la daranno. Quello che so, però, è che noi non molleremo di un centimetro finché non sarà finita » , l’appello di Vigorito, che da presidente di Confindustria Benevento è stato protagonista dell’inaugurazione del primo hub vaccinale per le imprese in Campania nell’area industriale di Ponte Valentino. Due partite per tentare un’impresa quasi impossibile, a giudicare anche dalle quote dai bookmakers: prima il Crotone in casa, poi il Torino in trasferta. Per scongiurare lo spettro della retrocessione non ci sono alternative. E Vigorito lo ricorda con fermezza a Glik e compagni. « Dobbiamo battere il Crotone, non facciamo un anno di lavoro per abbandonare l’ultimo giorno. Se non ci salveremo vorrà dire che avremo fatto noi degli errori, oltre a qualche considerazione che mi pare di aver espresso già chiaramente»".