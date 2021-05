Corsa Champions, chi è il favorito? Gazzetta punta sul Napoli ma lancia un allarme

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in un lungo editoriale, analizza la corsa alla Champions League.

"Il lungo sprint per la Champions è già stato lanciato, con l’intermezzo della finale di Coppa Italia - tra Juve e Atalanta - che può incidere, eccome, anche sul campionato. Due posti davvero senza padroni, in questa lunghissima vigilia. Perché se il Napoli è di sicuro il grande favorito per accomodarsi su una delle due poltrone ancora disponibili, è altrettanto vero che questo campionato ha fatto registrare una apprezzabilissima tendenza: tutti, e lo hanno confermato Cagliari e Crotone nell’ultima giornata, giocano con grande spirito sportivo. E dunque, per battere il Verona, Gattuso dovrà tenere alta la concentrazione"