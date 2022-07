CorrSport - Tattica e prove segrete per spalletti: arriva il debutto di Kim

Il Corriere dello Sport racconta di come Spalletti stia lavorando in segreto con le sue tattiche nel ritiro di Castel di Sangro. Intanto, oggi sarà presentato Kim e domani debutterà in maglia azzurra.

Napoli - Le ultime su Kim e le tattiche segrete di Spalletti:

Tattica, prove segrete. Domani debutta Kim Spalletti blinda il Napoli. Seduta pomeridiana a porte chiuse per la squadra in uno dei campi limitrofi allo stadio Patini di Castel di Sangro. Con tanto di teli montati ad hoc sulla rete di recinzione e un gruppo di steward sistemato lungo il perimetro a presidio: il signor Luciano intensifica le prove tattiche in vista dell'inizio della stagione e preferisce evitare sguardi curiosi. Una stagione che domani, tra l'altro, vivrà un'ulteriore tappa di avvicinamento: alle 20.30, infatti, è in programma la seconda amichevole del periodo abruzzese con il Maiorca. Per quel che riguarda l'allenamento, Politano ha sostenuto quasi tutta la sessione con il resto del gruppo; Demme, Juan Jesus e Ostigard, invece, hanno svolto lavoro in piscina. Oggi, nel frattempo, sarà il giorno della presentazione di Kim: il difensore coreano, ultimo acquisto in ordine cronologico, sta intensificando la preparazione giorno dopo giorno e domani dovrebbe anche esordire con la nuova maglia.