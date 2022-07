CorSport - Kepa si avvicina al Napoli, ma è Navas il prediletto di Giuntoli

Il Corriere dello Sport svela il possibile colpo in porta del Napoli. Kepa o Navas possono arrivare e mettere ancora più incertezza sul futuro di Meret in azzurro.

Calciomercato Napoli, Kepa o Navas per la porta del Napoli:

Per quel che riguarda la questione dei portieri, negli ultimi giorni Kepa ha scalato le classifiche. Il basco che il Chelsea ha pagato 80 milioni nel 2018: il ds Giuntoli resiste ancora sulle tracce di Keylor Navas del Psg - il prediletto -, ma le quotazioni dello spagnolo in cerca di rilancio continuano a crescere. La formula? Stile-Anguissa: prestito con riscatto e partecipazione dei Blues all'ingaggio. Tutta da definire la posizione di Meret: il rinnovo è pronto da tempo ma non è ancora firmato.