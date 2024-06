CorrSport - Conte-Napoli, domani la firma a Roma! La scelta sulla presentazione

Calciomercato Napoli - Manca pochissimo all'annuncio ufficiale di Conte al Napoli. Arrivano le ultime notizie sulla scelta dell'allenatore e il presidente De Laurentiis sul giorno della firma che lo farà diventare ufficialmente il prossimo allenatore del Napoli.

Conte-Napoli, domani la firma

Mancano soltanto ventiquattro ore secondo il Corriere dello Sport per vedere la firma di Conte al Napoli con il contratto preparato dai legali di ADL. E' a Roma che ci sarà il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli: domani sposi secondo il Corriere. Il presidente De Laurentiis nella Capitale in attesa del suo prossimo e nuovo allenatore che andrà a firmare per poi essere annunciato.

Per Dimaro: è scontato un sopralluogo dei suoi collaboratori nei prossimi giorni. Mentre è soltanto una possibilità che giovedì lo staff faccia un salto al centro sportivo di Castel Volturno. Si vedrà.

L’accordo è cosa fatta da tempo: il signor Antonio firmerà un contratto triennale senza clausole, senza alcuna opzione di uscita anticipata a favore o a discapito dell’una o dell’altra parte, con un ingaggio di 6 milioni più bonus Champions e scudetto a stagione.

Conte contratto De Laurentiis

Presentazione Conte-Napoli, la scelta

Secondo le ultime notizie riportate dal Corriere dello Sport, invece, non c'è fretta sulla presentazione: il Napoli lavora per individuare il luogo e la data adatti, ma l’idea è che slitterà tutto alla prossima settimana. Per ora basterà soltanto il tweet ufficiale.