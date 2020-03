CorrSera - Vlahovic potrebbe aver infettato dei tifosi quando non sapeva di essere positivo: il racconto

Serie A - I colleghi del Corriere della Sera fanno il punto della situazione in merito all'emergenza Coronavirus in Serie A:

"Contagi e litigi. Il calcio è un mondo variegato, soprattutto è spaccato, tanto da non riuscire a tenere una linea comune in una situazione d’emergenza assoluta. Il pallone si è fermato in tutta Europa, o quasi, e in Italia crescono i calciatori positivi al coronavirus, non si sa quando e se si tornerà a giocare, ma intanto ci si divide sulla ripresa degli allenamenti.

I casi dei giocatori di serie A positivi al Covid-19 sono saliti ancora e, ai sette accertati nei giorni scorsi (Rugani, Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby e Vlahovic) se ne sono aggiunti altri quattro: i terzini Depaoli e Bereszynski, sempre della Samp, e altri due della Fiorentina, Cutrone e Pezzella. Nella lista è finito anche il fisioterapista della squadra viola Stefano Dainelli, mentre Amedeo Baldari, il medico della Samp (8 casi in totale finora), è stato ricoverato in via precauzionale all’ospedale San Martino di Genova. Depaoli e Bereszynski hanno annunciato via Instagram la positività, i giocatori viola invece «sono stati sottoposti al tampone dopo aver accusato alcuni sintomi», ha scritto la Fiorentina. Cutrone e Pezzella hanno rassicurato i tifosi sulle loro condizioni e chiesto a tutti di «seguire le indicazioni delle istituzioni».

I giocatori al momento stanno seguendo tabelle di lavoro personalizzate, chi a casa chi facendo attività fisica fuori. Vlahovic, quando ancora non sapeva di essere positivo, è andato a correre in un parco di Firenze. Lì alcuni tifosi lo hanno fermato per un selfie. Il risultato è che ora si cercano le persone venute a contatto con l’attaccante serbo: finiranno in isolamento".