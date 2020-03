CorrSera - Ripresa dei campionati, nella migliore delle ipotesi si riparte il 9 maggio! Possibile minitorneo per Champions ed Europa League, se non si riprende classifica congelata

Ultime notizie calcio Napoli - Il mondo del calcio sta per riorganizzarsi per fronteggiare l'emergenza Coronavirus che lo ha, di fatto, paralizzato. L'UEFA sta studiando un piano per far slittare Euro 2020 e consentire a tutti i campionati continentali di arrivare alla fine. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l'obiettivo fissato dalle autorità in ambito calcistico era quello, nella previsione più ottimistica, di far riprendere a giocare il 2 maggio, ora pare invece ci si sia già spostati al 9 maggio. Ecco, invece, quanto si legge per quanto riguarda la Champions e l'Europa League:

"Giocare quarti e semifinali in turno secco, disputare mini tornei con quattro squadre nelle due città delle finali, Istanbul (Champions) e Danzica (Europa League), riuscire a concludere normalmente. L’Uefa metterà sul piatto le proposte, difficile decida, non può farlo ora, probabile aggiorni il discorso a un altro vertice nelle prossime settimane".

L'ipotesi peggiore, invece, è quella che non si possa riprendere ed in tal caso la soluzione sarebbe quella di congelare la classifica, di bloccare le retrocessioni e ripartire la prossima stagione con una Serie A a 22 squadre che includa le attuali prima e seconda di serie B, Benevento e Crotone.