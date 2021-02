CorSera - Le due missioni di Gattuso: contro l’Atalanta per difendere il titolo e tenersi la panchina

Napoli Calcio - Le ha studiate tutte per fermare l’Atalanta in Coppa Italia, Rino Gattuso. Che ha due missioni: difendere il titolo e preservare la panchina. Dovrà essere ancora una volta il campo a dare forza all’allenatore del Napoli, finito nel tritacarne di critiche e assalti mediatici. È qui che giocherà le sue chance per uscire dalla tempesta che lo ha travolto dopo la sconfitta di Verona.

Gattuso

Come riporta Il Corriere della Sera: