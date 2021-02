CorrSera - Coppa Italia, il Napoli resiste e andrà a giocarsi tutto a Bergamo: è un regalo dell'Atalanta

Napoli Calcio - L’Atalanta, gioca, a tratti domina, ma esce dallo stadio Maradona con uno 0-0 che è quasi un regalo per il malconcio Napoli di Gattuso. Non è certo con partite così che Rino può sperare di riabilitarsi agli occhi del presidente De Laurentiis. Però se mercoledì a Bergamo la squadra che detiene la Coppa (Italia) riuscirà a segnare almeno un gol, avrà a disposizione due risultati su tre.

Gattuso

Come riporta Il Corriere della Sera:

"Il Napoli chiude la sua notte di passione con un paio di tiri in porta telefonati e senza costruire una vera occasione. Il migliore, tra gli azzurri, è il portiere Ospina. L’Atalanta riempie gli occhi, ma non trova la porta. Gioca in trasferta come fosse in casa, mostrando personalità e convinzione e cancellando la brutta sconfitta con la Lazio in campionato. Per quello che si vede in questo primo round, ha l’opportunità di arrivare alla finale di maggio, ma una squadra così bella dovrebbe essere più cinica".