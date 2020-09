"Paolo, ho 38,5 di febbre", choc per ADL al rientro a Napoli: 5 telefonate a presidente Lega Dal Pino, il retroscena

Ultime notizie calcio Napoli - Sono da brividi i passaggi ricostruito dal Corriere della Sera e relativi all'assemblea di Lega di mercoledì. A quanto pare, infatti, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, ieri risultato positivo al Coronavirus, non ha mai indossato la mascherina per tutta la durata dell'incontro con gli altri membri dell'adunanza e per di più è stato il primo a parlare al microfono pur avvertendo dei sintomi di malessere. La sera, poi, arriva la chiamata (dopo cinque tentativi non riusciti) al presidente della Lega Dal Pino al quale dice di avere la febbre a 38.5. Si genera inevitabilmente il panico, con diversi presidenti che si sono messi in isolamento fiduciario come Preziosi e Vigorito, rientrato con l'aereo privato del patron azzurro, o si sono sottoposti al tampone in maniera immediata, come fatto da Marotta.

ADL