CorrSera - Addio Osimhen, svelata la squadra a cui si riferiva nell'intervista alla CBS?

L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera riporta le ultime notizie in merito al futuro di Victor Osimhen:

"Osimhen, in un’intervista alla Cbs ha confessato senza tanti giri di parole: «Ora penso al Napoli ma ho già preso una decisione per la prossima estate». Una doccia gelata per i tifosi partenopei, già disorientati da un avvio di campionato sconcertante. Non è un caso che Aurelio De Laurentiis, certamente non uno sprovveduto, si sia cautelato nella recente trattativa di rinnovo inserendo una clausola rescissoria da 120 milioni di euro. Il futuro sarà in Premier? Approderà al Chelsea che non faticherebbe a sborsare la cifra necessaria a liberare il nigeriano?".