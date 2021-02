Sorpresa Mertens, CdM: potrebbe giocare uno spezzone di gara contro il Granada

Napoli Calcio - Dries Mertens sta per tornare a Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il belga sarà in città tra domani e dopodomani. Poi sarà sottoposto a visita per valutarne le condizioni e potrebbe ritornare in campo contro il Granada nel ritorno di Europa League:

Mertens

Mertens potrebbe giocare contro il Granada