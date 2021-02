Cdm - Demme non recupera per Bergamo, potrebbe rientrare con il Benevento insieme ad altri tre azzurri

Napoli Calcio - Demme non ce l’ha fatta a rientrare per l’Atalanta, si punta a metterlo a disposizione per la sfida di giovedì ma non è detto che ce la faccia, seguendo la linea della cautela potrebbe tornare contro il Benevento così come Hysaj e forse anche Ospina e Petagna, come riporta il Corriere del Mezzogiorno. Per inseguire la luce bisogna respingere le tenebre reagendo alla negatività, nello stadio in cui il Napoli ha abdicato in Coppa Italia va in scena un altro momento delicato e importante della stagione.

