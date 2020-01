Corriere Fiorentino - Iachini vuole un'altra prova di carattere a Napoli: due novità rispetto alla gara di Coppa Italia

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere Fiorentino dedica ampio spazio a Napoli-Fiorentina: "I viola hanno preparato la sfida in un paio di giorni, tanto che nella rifinitura di ieri Iachini non aveva ancora deciso la formazione. Gli ultimi dubbi saranno fugati dopo il risveglio muscolare di questa mattina. Certamente in porta tornerà Dragowski così come Chiesa in attacco. Averlo lasciato a riposo mercoledì gli ha permesso di lavorare bene e aumentare ancora il ritmo in allenamento. Stasera toccherà proprio a lui calare la carta imprevedibilità. Al suo fianco ci sarà Patrick Cutrone, confermato dopo il primo gol con la Fiorentina. I due si conoscono dai tempi dell’Under 21. Iachini vuole cavalcare l’entusiasmo del centravanti e il suo desiderio di riscatto. Vlahovic invece partirà dalla panchina. Pezzella e compagni sono chiamati ad un’altra prova di carattere, seguendo le indicazioni di Iachini proveranno a creare le condizioni per non interrompere la striscia positiva di risultati".