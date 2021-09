Corriere Fiorentino - Contro il Napoli sarà la prova del nove per la difesa della Fiorentina: Dragowski e soci sotto osservazione

Serie A - L'edizione odierna del Corriere Fiorentino scrive sulla Fiorentina di Italiano: "C’è un dato che più degli altri deve aver soddisfatto Vincenzo Italiano al termine della sfida con l’Udinese, anche perché è poi la migliore indicazione possibile in vista del prossimo impegno, domenica alle 18 al Franchi, contro la capolista Napoli. La prima gara della stagione senza subire gol restituisce al tecnico della Fiorentina una fase difensiva certamente sofferta, più di quanto non sia capitato al cospetto di Torino, Atalanta e Genoa con le quali erano arrivate altrettante vittorie pur subendo gol, ma evidentemente anche più attenta come testimonia l’uno a zero finale. Merito di Dragowski che ha saputo sventare i pericoli di Beto o Deulofeu, ma anche di un assetto che l’allenatore ha variato nell’ultima mezzora, quando l’ingresso di Igor ha rinforzato la retroguardia portando a cinque la linea davanti al portiere, senza dimenticare quei meccanismi che i vari interpreti stanno cominciando a conoscere e mettere in pratica. E adesso che in arrivo c’è il secondo attacco del campionato (16 gol in tutto, quattro in meno dell’Inter a quota 20) nonché uno dei più seri candidati a diventare capocannoniere come Osimhen"