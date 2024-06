Di Lorenzo, 20 minuti in conferenza e non smentisce mai le voci sulla Juve

Ieri Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale italiana in Germania, dove l'Italia si prepara per Euro2024. Oggi il Corriere della Sera sintetizza così le parole del capitano del Napoli, che sembra intenzionato a lasciare l'azzurro per firmare con la Juventus.

Di Lorenzo in conferenza

"Ho parlato con la società prima di andare in ritiro e adesso ho in testa solo la Nazionale per riscattare una stagione negativa sia per me sia per il Napoli". Queste le parole dette e ripetute da Di Lorenzo in conferenza. "Un refrain che non lo mette al riparo dai sussurri e dalle grida. Anche perché nei venti minuti di conferenza stampa si guarda bene dall’allontanare le voci sulla Juventus", scrive il Corriere della Sera.